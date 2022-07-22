​Осинькин ответил на вопрос о работе в «Спартаке»

Игорь Осинькин, работающий главным тренером «Крыльев Советов», ответил на вопрос о том, мог ли он сменить клуб летом.

Осинькин отказался говорить на эту тему, поскольку он остался в самарском клубе, и его всё устраивает.

Ответил Осинькин и на вопрос по поводу возможности возглавить московский «Спартак».

«Я не могу это комментировать. Я же не работник «Спартака». Мне правда нечего сказать», - высказался Осинькин для «Спорт-Экспресса».

В пятницу, 22 июля, «Крылья Советов» проведут гостевой матч против «Зенита». Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате на страницах портала LiveResult.