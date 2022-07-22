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​Осинькин ответил на вопрос о работе в «Спартаке»

22 Июля 2022 • 18:39 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.38 5.20 7.60
Через 0 ч. 30 мин.

Игорь Осинькин, работающий главным тренером «Крыльев Советов», ответил на вопрос о том, мог ли он сменить клуб летом.

Осинькин отказался говорить на эту тему, поскольку он остался в самарском клубе, и его всё устраивает.

Ответил Осинькин и на вопрос по поводу возможности возглавить московский «Спартак».

«Я не могу это комментировать. Я же не работник «Спартака». Мне правда нечего сказать», - высказался Осинькин для «Спорт-Экспресса».

В пятницу, 22 июля, «Крылья Советов» проведут гостевой матч против «Зенита».  Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате на страницах портала LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Игорь Осинькин
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