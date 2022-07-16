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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал интерес со стороны «Барселоны»

16 Июля 2022 • 10:08 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.07 20:00

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал информацию о возможном переходе в «Барселону».

Футболист заявил, что официальных предложений от каталонского клуба ему не поступало.

«Мне ничего не приходило. Читал об этом только в соцсетях.

Остаюсь ли в «Зените»? Да, конечно. У меня ещё четыре года по контракту», — цитирует Сантоса «РБ Спорт».

Бразилец защищает цвета петербургского клуба с лета 2019 года. Всего в составе «сине-бело-голубых» защитник провёл 111 матчей, забив четыре гола и отдав 20 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает Сантоса в 16 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Барселона Дуглас Сантос Трансферы футбола - лето 2022
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