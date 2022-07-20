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Лепёхин: Вряд ли российские игроки смогут вытеснить бразильцев из состава «Зенита»

20 Июля 2022 • 17:05 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.35 5.20 8.00
22.07 20:00

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин ответил на вопрос, смогут ли российские игроки вытеснить бразильцев из состава «сине-бело-голубых».

«Сложно судить, потому что важно личное отношение тренера, но мало кто из россиян может вытеснить бразильцев, которых приобретает «Зенит», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что селекционный отдел петербургской команды внимательно отслеживает потенциальных игроков на протяжении нескольких сезонов, поэтому российским игрокам тяжело выиграть конкуренцию у легионеров.

Во втором туре РПЛ «Зенит» встретится с «Крыльями Советов» 22 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Лепёхин
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