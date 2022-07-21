Лепёхин предположил, с каким счётом завершится матч «Крыльев Советов» против «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин считает «сине-бело-голубых» фаворитами в матче второго тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Очень важно начать удачно чемпионат. Даже такой крепкой команде, как «Зенит». Думаю, «Зенит» крупно выиграет в предстоящей встрече - 3:0», — приводит слова Лепёхина Rusfootball.

По мнению эксперта, после ничьей в игре первого тура чемпионата России с «Химками» (1:1), «Зенит» приложит все усилия, чтобы не потерять очки на старте сезона.

Во втором туре РПЛ «Зенит» в гостях встретится с «Крыльями Советов» завтра, 22 июля, начало игры в 20:00 по московскому времени.