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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин предположил, с каким счётом завершится матч «Крыльев Советов» против «Зенита»

21 Июля 2022 • 19:57 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.38 5.20 7.80
Через 23 ч. 47 мин.

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин считает «сине-бело-голубых» фаворитами в матче второго тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Очень важно начать удачно чемпионат. Даже такой крепкой команде, как «Зенит».  Думаю, «Зенит» крупно выиграет в предстоящей встрече - 3:0», — приводит слова Лепёхина Rusfootball.

По мнению эксперта, после ничьей в игре первого тура чемпионата России с «Химками» (1:1), «Зенит» приложит все усилия, чтобы не потерять очки на старте сезона.

Во втором туре РПЛ «Зенит» в гостях встретится с «Крыльями Советов» завтра, 22 июля, начало игры в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Химки Константин Лепёхин
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ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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