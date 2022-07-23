Радимов: «На поле была одна команда»

Наставник второй команды «Зенита» Владислав Радимов поделился своим мнением об игре второго тура российской Премьер-лиги, в которой выступающий в ранге чемпиона страны «Зенит» переиграл «Крылья Советов», забив три безответных мяча.

Прогноз Радимова оправдался лишь наполовину - мячей действительно было забито много, но при этом «Крылья Советов» забить не смогли.

- Объективно, и об этом Игорь Осинькин сказал, на поле была одна команда. «Зенит» здорово начал, сразу получил комфортное преимущество — 2:0, - заявил Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В третьем туре «Зенит» примет дома московский «Локомотив».