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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Исправились перед болельщиками»

22 Июля 2022 • 23:06 Комментировать
Зенит
3:0
Крылья Советов
окончен

В первом матче второго тура российского чемпионата «Зенит» уверенно переиграл самарские «Крылья Советов», забив им три безответных мяча уже в первые полчаса игры. Два из них записал на свой счет полузащитник чемпиона России - Андрей Мостовой.

Он поделился своим мнением о прошедшей игре, дав понять, что это был реванш за неудачу в первом туре - именно так в «Зените» восприняли ничью с «Химками» в дебютном для себя матче нового сезона.

- Первые голы в новом сезоне — это очень важно. Первым блин комом получился с «Химками». Исправились на домашнем стадионе перед своими болельщиками, - цитирует футболиста командный сайт «Зенита».

В следующем туре питерский клуб, выступающий в качестве действующего чемпиона российской Премьер-лиги, примет дома московский «Локомотив». Это случится 30 июля.
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой
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окончен Зенит 3:0 Крылья Советов 1.38 5.20 7.60
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