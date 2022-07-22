Мостовой: «Исправились перед болельщиками»

В первом матче второго тура российского чемпионата «Зенит» уверенно переиграл самарские «Крылья Советов», забив им три безответных мяча уже в первые полчаса игры. Два из них записал на свой счет полузащитник чемпиона России - Андрей Мостовой.

Он поделился своим мнением о прошедшей игре, дав понять, что это был реванш за неудачу в первом туре - именно так в «Зените» восприняли ничью с «Химками» в дебютном для себя матче нового сезона.

- Первые голы в новом сезоне — это очень важно. Первым блин комом получился с «Химками». Исправились на домашнем стадионе перед своими болельщиками, - цитирует футболиста командный сайт «Зенита».

В следующем туре питерский клуб, выступающий в качестве действующего чемпиона российской Премьер-лиги, примет дома московский «Локомотив». Это случится 30 июля.