Точилин высказался об уходе Родриго в «Зенит»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о переходе защитника Родриго в «Зенит».

«Понятно, что это качественный игрок. Родриго был фундаментом обороны. К сожалению, жизнь такая, что его забрал «Зенит», — цитирует Точилина «Чемпионат».

Тренер заявил, что команде необходимо перестроиться. Есть определенные требования к нынешним игрокам обороны, но пока нет четкого взаимодействия.

26-летний бразилец в текущее трансферное окно перешел в санкт-петербургский «Зенит» из «Сочи». В новом сезоне футболист провел одну игру, в которой не отметился результативными действиями.