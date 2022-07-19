Член комитета по этике РФС Андрей Созин в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению поддержал решение «Зенита» продлить контракт с полузащитником Венделом.

«Без качественных легионеров развития наших футболистов не будет. Это утопия, что если все одинаковые мальчики будут играть у нас… Они просто не будут расти. Они должны учиться у людей, которые играют лучше. Если все будут одинаковые – это будет неинтересное зрелище. Никто не будет смотреть его.

Платить такие деньги футболисту или нет решает только руководство «Зенита». Значит, они считают, что он на эти деньги играет. Это очень индивидуальный подход. Мне не нравится, когда говорят: «Давайте потратим все деньги на наших мальчишек». На них потратили уже деньги, они выросли. Сейчас на них тратить смысла уже нет. Они должны уже играть.

Я не знаю, насколько хорош Вендел. Насколько он стоит 25 миллионов евро, про которые пишут, но решает это только руководство «Зенита». Я боюсь, что 2 миллиона евро за нашего мальчика это много, а за качественного футболиста, на которого ходят смотреть люди… Майки с его именем продаются на стадионе… Не думаю, что эти деньги нужно вкладывать в другое дело», — сказал Созин.

Сегодня, 19 июля, российские СМИ сообщили о том, что бразильский полузащитник «Зенита» Вендел принял предложение от клуба продлить контракт. Сообщалось, 24-летний футболист продлит контракт до 2027 года с зарплатой в 25 миллионов евро в год.