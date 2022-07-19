Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Созин – о контракте Вендела на 25 миллионов евро в год: «Не думаю, что эти деньги нужно было вкладывать в другое дело» эксклюзив

19 Июля 2022 • 15:23 Комментировать (1)
Зенит
...
Крылья Советов
1.35 5.20 8.00
22.07 20:00

Член комитета по этике РФС Андрей Созин в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению поддержал решение «Зенита» продлить контракт с полузащитником Венделом.

«Без качественных легионеров развития наших футболистов не будет. Это утопия, что если все одинаковые мальчики будут играть у нас… Они просто не будут расти. Они должны учиться у людей, которые играют лучше. Если все будут одинаковые – это будет неинтересное зрелище. Никто не будет смотреть его.

Платить такие деньги футболисту или нет решает только руководство «Зенита». Значит, они считают, что он на эти деньги играет. Это очень индивидуальный подход. Мне не нравится, когда говорят: «Давайте потратим все деньги на наших мальчишек». На них потратили уже деньги, они выросли. Сейчас на них тратить смысла уже нет. Они должны уже играть.

Я не знаю, насколько хорош Вендел. Насколько он стоит 25 миллионов евро, про которые пишут, но решает это только руководство «Зенита». Я боюсь, что 2 миллиона евро за нашего мальчика это много, а за качественного футболиста, на которого ходят смотреть люди… Майки с его именем продаются на стадионе… Не думаю, что эти деньги нужно вкладывать в другое дело», — сказал Созин.

Сегодня, 19 июля, российские СМИ сообщили о том, что бразильский полузащитник «Зенита» Вендел принял предложение от клуба продлить контракт. Сообщалось, 24-летний футболист продлит контракт до 2027 года с зарплатой в 25 миллионов евро в год.


 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Созин РПЛ Маркус Вендел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
15:55 · Россия. Премьер-лига
​Бразильские новички Иван и Мантуан выбрали номера в «Зените»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Созин – о контракте Вендела на 25 миллионов евро в год: «Не думаю, что эти деньги нужно было вкладывать в другое дело» 1 эксклюзив
15:21 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Продление Вендела — важнейшее достижение руководства клуба»
15:03 · Россия. Первая лига
Билялетдинов: «Думаю, Набиуллину нужен «Рубин»
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев – о похоронах Ярцева: «На похороны Федуна и Заремы столько людей не соберётся»
14:44 · Россия. Премьер-лига
Самедов хочет сыграть за ветеранов «Спартака» в матче-реванше с «Зенитом»
14:29 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА ищет центрального защитника в топ-лигах Европы эксклюзив
14:20 · Россия. Премьер-лига
Гаджи Гаджиев отреагировал на задержание Махача Гаджиева
14:19 · Россия. Премьер-лига
Известный рэпер Гуф начнёт футбольную карьеру в Медиалиге
12:57 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Пари НН» Севикян рассказал, когда дебютирует на нижегородский клуб
12:42 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» объяснили длительное восстановление Миранчука
12:13 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» в ближайшее время подпишет Веру из «Лануса»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Генич - об игре «Спартака»: «Ни рыба, ни мясо» 1
11:06 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на новость о продлении контракта с Венделом
11:01 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Рубина» Гаджиев арестован за мошенничество
Все новости
Рекомендуем