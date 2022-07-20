Лепёхин: «Большая диаспора легионеров может создать проблемы любому клубу»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин считает, что бразильцы отличаются от аргентинцев по менталитету.

«У «Зенита» были проблемы с аргентинцами при Манчини, может ли такое повториться? Аргентинцы и бразильцы все же разной ментальности, но такая большая диаспора легионеров может создать проблемы любому клубу в теории», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Экс-игрок отметил, что сейчас в «Зените» очень важна будет работа тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком, чтобы решать возможные проблемы.

Во втором туре Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» встретятся с «Крыльями Советов», игра пройдет 22 июля в 20:00 по московскому времени.