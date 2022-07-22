Барриос назвал секрет победы над «Крыльями Советов»

Лучший футболист матча «Зенит» - «Крылья Советов» (3:0) Вилмар Барриос поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько вы сами довольны своей игрой сегодня?

- В первую очередь, конечно же, рад, что мы победили, потому что в первом туре сыграли вничью, что для нас равносильно поражению, поэтому для нас было очень важно сегодня победить в домашних стенах, первый матч в чемпионате дома. Нам удалось победить, я очень рад за команду, теперь все мысли о следующем матче.

- Если о футбольных компонентах говорить, то в чем сегодня «Зенит» превосходил «Крылья» именно с точки зрения футбола?

- Я думаю, все дело в той интенсивности, которую мы предложили с первых же минут, в том давлении, которое мы оказывали, в быстроте принятия решений, в передачах в одно-два касания. Этим мы, мне кажется, довольно быстро утомили соперника, плюс хорошо реализовали свои моменты, плюс точно исполнили все удары и победили.