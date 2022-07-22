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Семак оценил травмы Кузяева и Клаудиньо

22 Июля 2022 • 22:27 Комментировать
Зенит
3:0
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча с «Крыльями Советов» (3:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Я обращал внимание, особенно в первом тайме было видно, вы очень эмоционально реагировали на эпизоды, требовали быстрее туда, к штрафной соперника, мяч доставлять и выглядели порой даже сильно недовольными игрой своей команды. Это обманчивое впечатление, или так и было?

- Нужно было поддерживать тонус игровой на протяжении всего матча, и после 2:0 был момент, когда мы немножко сбавили, какие-то ошибки в передачах, движение, которого нам не хватало, немного расслабились, поэтому это надо было донести до ребят в перерыве, чтобы продолжали играть, игра длится 90 минут, и нужно поддерживать интенсивность, уровень борьбы, скорость на соответствующем уровне. Поэтому это и хотел сказать.

Что касается самой игры, она у нас очень неплохой получилась и с точки зрения результата и качества игры в атаке и обороне, много моментов. Заслуженно сегодня победили.

- Что касается состояния Далера Кузяева, вынужденная замена уже в первом тайме. Что с ним? И по Клаудиньо тоже.

- К сожалению, у Далера травма и достаточно серьезная. На первый взгляд так. Я так понял, что у него во время приземления и контакта с землей немного колено сыграла, поэтому будем смотреть завтра, у него будет обследование, насколько все серьезно. Что касается Клаудиньо, здесь у него спазм. Таких серьезных проблем, на первый взгляд, нет, поэтому посмотрим.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Далер Кузяев Клаудиньо
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