Полузащитник «Сочи» не считает «Зенит» главным фаворитом нового сезона

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо заявил, что не считает «Зенит» фаворитом стартовавшего в текущем месяце сезона РПЛ.

«Болельщики «Зенита» так и думают, это понятно. Болельщики «Спартака» думают по-другому, болельщики ЦСКА болеют за ЦСКА», — цитирует Жоаозиньо «КП Спорт».

По мнению бразильца, играть против «Зенита» не сложнее, чем против других команд лиги. 33-летний Жоаозиньо также отметил, что всё будет решаться на поле.

Свой следующий матч сочинцы проведут 23 июля против ЦСКА. Начало — в 15:00 по московскому времени.