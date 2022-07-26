Кассьерра высказался о разгроме «Крыльев Советов»

Новичок петербургского «Зенит» Матео Кассьерра во время общения с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о недавней крупной победе над самарскими «Крыльями Советов» (3:0) в матче второго тура Премьер-лиги.

«Я рад, что мы одержали победу. Очень хотел забить в этом матче, но ничего страшного. Самое важное - три очка», - сказал колумбийский легионер.

После двух сыгранных туров на счету команды Сергея Семака четыре набранных балла.

В следующем поединке чемпионата России петербургскому клубу будет противостоять московский «Локомотив». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» 30 июля.