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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кассьерра высказался о разгроме «Крыльев Советов»

26 Июля 2022 • 09:12 Комментировать
Зенит
3:0
Крылья Советов
окончен

Новичок петербургского «Зенит» Матео Кассьерра во время общения с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о недавней крупной победе над самарскими «Крыльями Советов» (3:0) в матче второго тура Премьер-лиги.

«Я рад, что мы одержали победу. Очень хотел забить в этом матче, но ничего страшного. Самое важное - три очка», - сказал колумбийский легионер.

После двух сыгранных туров на счету команды Сергея Семака четыре набранных балла.

В следующем поединке чемпионата России петербургскому клубу будет противостоять московский «Локомотив». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» 30 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Матео Кассьерра
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