​За тренировкой «Зенита» следили с беспилотника – мужчина задержан

В среду в районе полудня сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который управлял беспилотным летательным аппаратом и снимал тренировку футбольной команды. На сайте вневедомственной охраны Санкт-Петербурга не называется имя клуба, но говорится о том, что инцидент произошёл в Удельном парке, то есть речь идёт о базе «Зенита».

Используя беспилотник, мужчина делал фотографии и записывал видео. Сотрудники тренировочной базы после фиксации летательного аппарата вызвали правоохранителей посредством тревожной кнопки. Мужчина был доставлен в полицию.

В пятницу, 22 июля, «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов».