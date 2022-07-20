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Широков: Никто из россиян не вытеснит бразильцев из состава «Зенита»

20 Июля 2022 • 17:34 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.40 5.00 7.50
22.07 20:00

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о переходе Ивана и Густаво Мантуана в санкт-петербургский клуб.

«Бразильцы — народ веселый, но они любят побеждать. Посмотрим на игру команды с ними, пока рано делать выводы», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Экс-футболист заявил, что не может оценить уровень игры двух новичков «Зенита», потому что не следит за чемпионатом Бразилии, но остальных бразильцев никто из российских футболистов не сможет вытеснить из основного состава.  

Напомним, что голкипер Иван и полузащитник Густаво Мантуан пополнили состав «Зенита» на правах аренды, перейдя на один сезон из «Коринтианса» с правом выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роман Широков Иван Густаво Мантуан
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