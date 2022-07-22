Семак - о новых контрактах Малкома и Клаудиньо: «Мы провели хорошую работу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (3:0) ответил на вопросы о контрактах легионеров и уходе Кирилла Кравцова.

- «Зенит» буквально только что объявил, что продлили контракты Малком и Клаудиньо. Можно ли сказать, что «Зенит» закрыл вопрос с легионерами, и они остаются в команде?

- Думаю, что с подписанием новых договоров она существенно повысилась. С точки зрения моральных обязательств, если человек подписывает контракт в новых условиях, значит, у него вряд ли есть планы куда-то уехать. Теоретически это возможно, а на практике мы провели хорошую работу, что ребята изъявили желание остаться и продлить сотрудничество. Я думаю, это хорошая новость для клуба и наших болельщиков.

- Кирилл Кравцов ушел в «Сочи». Убеждали ли вы его остаться, или он там будет развиваться быстрее?

- На самом деле Кирилл - очень твердый игрок обоймы, но, принимая во внимание его желание, прежде всего, и его развитие как игрока, в ущерб каким-то интересам нашего клуба, мы понимаем, что какую-то позицию можем на сегодняшний день закрыть, хотя с ним бы нам было более комфортно. Мы понимаем его желание играть как можно больше. Только поэтому приняли решение отпустить Кирилла, хотя, естественно, мы на него рассчитываем. Мне кажется, он тот игрок, у которого большое будущее. Количество игрового времени, которое он у нас бы получал, я думаю, шансы больше играть в другом клубе у него будут выше. Только с этим связано. Я ему желаю удачи, он прекрасный игрок, сейчас ему нужно набираться опыта и играть как можно больше, чтобы расти.

- Вы с ним говорили, куда лучше перейти? Потому что в центре поля «Сочи» уровень конкуренции не самый маленький. Там ситуация тяжелее, чем, допустим, в «Нижнем Новгороде», где он отыграл вторую часть сезона.

- Конечно, мы с ним говорили, это хороший вариант для Кирилла. Команда, которая сейчас по ходу перестраивается, играет активно, высоко, в контроль мяча. В этом отношении для прогресса Кирилла, ему нужно выиграть конкуренцию, и шансы есть. Это команда, которая много играет на мяче, хорошо и разнообразно атакует, это для него как футболиста, более приоритетный вариант - играть в команде, которая доминирует. Это ближе по рисунку к «Зениту», немного сложнее играть, команда, которая атакует, играет высоко, там играть сложнее, чем в команде, которая обороняется низко. Здесь ошибки лучше видны, и есть понимание, над чем работать. А там ошибки нивелируются за счет количества игроков, которые участвуют в оборонительной работе.