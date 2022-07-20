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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ежов — о матче с «Зенитом»: Мы в каждой игре настраиваемся только на победу

20 Июля 2022 • 14:34 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.35 5.20 8.00
22.07 20:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился информацией о подготовки команды к встрече против «Зенита».

«Настроены ли мы обыграть «Зенит»? Мы в каждом матче настраиваемся только на победу, иначе зачем выходить на поле?» — заявил Ежов «РБ Спорту».

Футболист рассказал, что команда еще только нарабатывает новые связи, ведь чемпионат только стартовал, поэтому пока не все получается, но скоро все должно быть хорошо.

Полузащитник отметил, что играть на своем поле намного приятнее, но в Санкт-Петербурге тоже должна быть отличная поддержка от болельщиков «Крыльев Советов».

Во втором туре РПЛ самарский клуб встретится с «Зенитом», игра пройдет 22 июля в 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Роман Ежов
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ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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