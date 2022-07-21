Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

«Сейчас фаворитов выделить сложно. Понятно, что в этом матче «Зенит» будет фаворитом, но сейчас очень тяжело говорить. «Крылья» показывают добротный футбол, несмотря на уход многих футболистов. «Зенит» будет играть дома, он фаворит, но сейчас все команды изучают «Зенит» и смотрят его слабости. Я думаю, «Крылья Советов» дадут бой питерцам.

Увидим ли мы новичков «Зенита» в деле? Футболисты, прежде всего, люди, им нужно время на подготовку и перестройку. «Зенит» этот момент понимает. Бразильцы, которые пришли в клуб, сейчас будут привыкать к российскому чемпионату и к уровню футбола. Впоследствии они, конечно, усилят команду. Сейчас в «Зените» идёт становление. Посмотрим, что будет. По скамейке и основному составу «Зенит» - сильнейший клуб в России. Но Осинькин - опытный тренер и какие-то сюрпризы для «Зенита» он подготовит. «Крылья» покажут себя», - сказал Деменко.

Матч состоится в пятницу и начнется в 20:00.