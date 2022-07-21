Бузникин: Почему российских футболистов не приглашают в Европу? РПЛ мало кто смотрит

Бывший нападающий «Спартака» Максим Бузникин рассказал, почему российских игроков не зовут в Европу.

«Селекционеры смотрят в основном еврокубки и по ним оценивают, сможет ли футболист показать себя на международных соревнованиях. Чемпионат России мало кто смотрит», — цитирует Бузникина Sport 24.

Эксперт заявил, что если посмотреть на нынешний уровень футбола, то сразу все становится ясно, раньше «Спартак» и «Локомотив» постоянно играли в Лиге чемпионов, а «красно-белые» выходили в полуфинал Кубка УЕФА.

Второй тур Российской премьер-лиги стартует завтра, 21 июля, матчем между «Зенитом» и «Крыльями Советов».