Осинькин прокомментировал переход Сарвели в «Сочи»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход нападающего команды Владислава Сарвели в «Сочи».

Осинькин признался, что не хотел бы терять лидеров команды, но при этом осознавал, что спрос на игроков самарского клуба нынешним летом будет большой.

«Игрок, который забивает девять голов в чемпионате, конечно, всегда будет на виду. Тем более, что это его первый сезон в Премьер-лиге. Возможно, адаптировавшись, он сможет стать ещё лучше. Мы понимали, что ко многим нашим футболистам есть интерес», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

В минувшем сезоне 24-летний Сарвели провёл в составе «Крыльев Советов» 30 матчей, забив в них девять голов и отдав три результативные передачи.