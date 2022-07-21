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Адамов не покинет «Зенит» текущим летом

21 Июля 2022 • 11:57 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.40 5.00 7.50
22.07 20:00

Защитник «Зенита» Арсен Адамов не покинет петербургский клуб в текущее трансферное окно, сообщает Metaratings.

По информации источника, против ухода 22-летнего футболиста выступает главный тренер команды Сергей Семак. Специалист считает, что помощь Адамова может пригодиться «Зениту» по ходу длинного сезона.

Защитник перешёл в санкт-петербургский клуб по ходу минувшего сезона из «Урала». Всего в составе «Зенита» Адамов провёл шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Арсен Адамов Трансферы футбола - лето 2022
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