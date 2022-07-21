Адамов не покинет «Зенит» текущим летом

Защитник «Зенита» Арсен Адамов не покинет петербургский клуб в текущее трансферное окно, сообщает Metaratings.

По информации источника, против ухода 22-летнего футболиста выступает главный тренер команды Сергей Семак. Специалист считает, что помощь Адамова может пригодиться «Зениту» по ходу длинного сезона.

Защитник перешёл в санкт-петербургский клуб по ходу минувшего сезона из «Урала». Всего в составе «Зенита» Адамов провёл шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.