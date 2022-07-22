Сёмин: Футбол — вид спорта № 1 в России

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что футбол является главным видом спорта в России.

«Сейчас РПЛ смотрят миллионы россиян. Футбол — вид спорта № 1 в стране, как ни крути. Надеюсь, новый сезон порадует поклонников красивой игрой и будет держать всех в напряжении до последней минуты», — цитирует слова Сёмина Sport 24.

По мнению специалиста, футбол не теряет свою популярность, даже несмотря на все проблемы, в стране всегда любили этот вид спорта, на других соревнованиях не бывает заполненных стадионов.

Второй тур Российской премьер-лиги стартует сегодня, 22 июля, матчем между «Зенитом» и «Крыльями Советов», начало встречи в 20:00 по московскому времени. За текстовой трансляцией можно следить на портале LiveResult.ru.