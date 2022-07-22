Семак не гарантирует Одоевскому постоянного места в рамке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (3:0) ответил на вопрос о конкуренции во вратарской линии.

- Одоевский сегодня очень и очень неплохо выглядел. Означает ли это, что он выигрывал конкуренцию в воротах, или мы увидим Михаила Кержакова в ближайших матчах?

- Посмотрим. На сегодняшний день Даня смотрится хорошо в прошлом туре и этом. Дай бог, чтобы он также хорошо играл, надежно. А дальше конкуренция. Конечно, на каком-то этапе мы давали ему больше возможностей давать ему уверенность, мы говорили с Мишей на эту тему, что поначалу постараемся ему больше дать времени, чтобы он и окреп, и получал определенный опыт. Сейчас уже достаточно времени, сегодня он выглядит хорошо, дай боже, чтобы это дальше продолжалось. А дальше посмотрим, кто будет сильнее, тот будет играть.

- Что вы энергично объясняли перед болельщикам Данилу Круговому?

- Поздравил его с победой. Поскольку позиция, на которой он вышел, была непривычной, поэтому немного поговорили. Об этом с ним будем много разговаривать, поэтому все хорошо.