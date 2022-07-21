Родригао: Победа в Суперкубке дала возможность ощутить чемпионский дух «Зенита»

Защитник «Зенита» Родригао заявил, что санкт-петербургский клуб готов выполнить все поставленные задачи на сезон.

«Думаю, у нас есть всё, чтобы провести отличный сезон и выполнить все поставленные задачи. Один титул у нас уже есть, дело за остальными», — приводит слова Родригао официальный сайт клуба.

Футболист отменил, что для него очень важна победа «Зенита» в Суперкубке России над «Спартаком» (4:0), ведь она сразу позволила ощутить чемпионский дух «сине-бело-голубых».

Во втором туре Российской премьер-лиги «Зенит» в гостях сыграет с «Крыльями Советов», игра пройдет завтра, 21 июля, в 20:00 по мск.