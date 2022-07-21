​В «Зените» ответили на вопрос о зарплатах футболистов

В четверг «Зенит» порадовал армию своих фанатов новостью о продлении контракта с Маркусом Венделом. Теперь трудовое соглашение связывает бразильского хавбека с «сине-бело-голубыми» до конца сезона 2026/2027. После подписания нового контракта Александр Медведев, занимающий должность генерального директора питерского клуба, ответил на вопрос по поводу зарплаты Вендела и других игроков команды.

«У наших игроков есть базовая зарплата плюс бонусная система, которую мы вводим для всех – и для россиян, и для иностранцев», - высказался Медведев для «РИА Новости».

По словам Медведева, такая система позволяет справедливо оценивать вклад игроков и создаёт для них стимулы.