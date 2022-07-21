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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Зените» ответили на вопрос о зарплатах футболистов

21 Июля 2022 • 13:17 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.40 5.00 7.50
22.07 20:00

В четверг «Зенит» порадовал армию своих фанатов новостью о продлении контракта с Маркусом Венделом. Теперь трудовое соглашение связывает бразильского хавбека с «сине-бело-голубыми» до конца сезона 2026/2027. После подписания нового контракта Александр Медведев, занимающий должность генерального директора питерского клуба, ответил на вопрос по поводу зарплаты Вендела и других игроков команды.

«У наших игроков есть базовая зарплата плюс бонусная система, которую мы вводим для всех – и для россиян, и для иностранцев», - высказался Медведев для «РИА Новости».

По словам Медведева, такая система позволяет справедливо оценивать вклад игроков и создаёт для них стимулы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев
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ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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