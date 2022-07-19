​Бразильский новичок «Зенита» Иван высказался о своём русском имени

Состав «Зенита» пополнил бразильский голкипер Иван Куарежма. Питерцы арендовали футболиста у «Коринтианса» на сезон 2022/2023 с правом дальнейшего выкупа. В своём первом интервью для пресс-службы «сине-бело-голубых» Иван высказался о своём русском имени.

«Это имя выбрал для меня мой дедушка - он хотел, чтобы я стал врачом. Когда я подрос, то узнал, что у этого имени русское происхождение. Теперь я в «Зените», и здесь целых три Ивана, все мы тезки - это так классно!» - слова Ивана приведены на официальном сайте «Зенита».

Иван Куарежма отметил, что с таким именем ему нужно было переезжать играть только в Россию.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в пятницу, 22 июля. В этот день команда Сергея Семака сыграет против «Крыльев Советов» на своём поле.