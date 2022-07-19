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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Бразильский новичок «Зенита» Иван высказался о своём русском имени

19 Июля 2022 • 18:42 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.35 5.20 8.00
22.07 20:00

Состав «Зенита» пополнил бразильский голкипер Иван Куарежма. Питерцы арендовали футболиста у «Коринтианса» на сезон 2022/2023 с правом дальнейшего выкупа. В своём первом интервью для пресс-службы «сине-бело-голубых» Иван высказался о своём русском имени.

«Это имя выбрал для меня мой дедушка - он хотел, чтобы я стал врачом. Когда я подрос, то узнал, что у этого имени русское происхождение. Теперь я в «Зените», и здесь целых три Ивана, все мы тезки - это так классно!» - слова Ивана приведены на официальном сайте «Зенита».

Иван Куарежма отметил, что с таким именем ему нужно было переезжать играть только в Россию.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в пятницу, 22 июля. В этот день команда Сергея Семака сыграет против «Крыльев Советов» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Куарежма да Силва
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ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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