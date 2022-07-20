Семак рассказал о готовности Ивана и Мантуана

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности новобранцев петербургского клуба Иване Куарежме и Густаво Мантуане.

Специалист назвал бразильских новичков хорошими игроками, которые смогут создать необходимую конкуренцию на своих позициях.

«Иван в принципе готов — ему нужно только войти в режим, с Мантуаном ситуация сложнее, непонятно, сколько времени потребуется на его реабилитацию», — заявил Семак.

Напомним, Иван и Мантуан перешли в «Зенит» на правах аренды в результате обмена петербургского клуба с «Коринтиансом». В обратном направлении проследовал нападающий Юри Алберто.

Свой следующий матч подопечные Семака проведут 22 июля против «Крыльев Советов». Начало — в 20:00 по московскому времени.