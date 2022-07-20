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Семак рассказал о готовности Ивана и Мантуана

20 Июля 2022 • 11:05 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.35 5.20 8.00
22.07 20:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности новобранцев петербургского клуба Иване Куарежме и Густаво Мантуане.

Специалист назвал бразильских новичков хорошими игроками, которые смогут создать необходимую конкуренцию на своих позициях.  

«Иван в принципе готов — ему нужно только войти в режим, с Мантуаном ситуация сложнее, непонятно, сколько времени потребуется на его реабилитацию», — заявил Семак.

Напомним, Иван и Мантуан перешли в «Зенит» на правах аренды в результате обмена петербургского клуба с «Коринтиансом». В обратном направлении проследовал нападающий Юри Алберто.

Свой следующий матч подопечные Семака проведут 22 июля против «Крыльев Советов». Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Густаво Мантуан Иван Куарежма да Силва
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ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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