Скаут «Коринтианса» Фернандо Мартинс в разговоре с «Евро-Футболом.ру» поделился мнением об игроках бразильского клуба Иване и Густаво Мантуане, которые сегодня официально были представлены в качестве футболистов санкт-петербургского «Зенита».

Напомним, что в обратном направлении проследовал 21-летний нападающий Юри Алберто. Все участники этой сделки будут выступать за свои новые команды на правах аренды до лета 2023 года.

«Наверное, нам надо начать издалека, чтобы лучше все понять. Когда главный тренер Виктор Перейра прибыл в начале года, он обнаружил, что многие аспекты не работают или работают не так, как того бы хотелось видеть. Состав был не сбалансирован, в команде было много игроков преклонного возраста, например, Ренато Аугсто, Фабио Сантос, Виллиан, Хиль и Паулиньо. В той модели, которую предлагал Виктор Перейра они не могли действовать, и он начал искать варианты тех, кто мог бы усилить команду из молодежного состава. Так были приглашены, в частности, Мантуан и Дю Кейроз. Они были призваны для начала добавить вариативности, но так вышло, что Мантуан быстро стал фундаментальной фигурой. Он играл крайнего нападающего и важно отметить, действует по боковой линии, уходя глубоко. Мы видели по матчам, как Виктор Перейра постоянно подсказывал ему уводить мяч на бровку и разрывать ее своей скоростью.

У него есть миссия, играя на контратаках противодействовать защитникам и врываться в зону для удара или голевой передачи. Но важнее не это, Мантуан хорош в атаке, но больше удивляет его работоспособность и желание биться до конца. Он действительно очень умный и тактически гибкий футболист, который при потере мяча отходит назад и отрабатывает сзади. Таким образом, образуется схема в 5 защитников, где Мантуан становится своего рода крайним защитником, а номинальный правый крайний защитник Фагнер становится центральным. Кстати, когда-то давно он играл центрального нападающего. Его так использовал главный тренер Вагнер Манчини. Но эксперимент продлился недолго, Мантуан получил травму, эта травма колена вообще его преследует.

Говоря о Мантуане, мы должны понимать, что это не выдающийся игрок с точки зрения техники. Он не будет решать эпизод в одиночку, но при этом он потрясающе сильный командный игрок, который может очень сильно помочь в работе без мяча. Если «Зениту» нужен работоспособный футболист, который хорошо обучен тактически, он сделал правильный выбор. Мантуану еще предстоит развиваться, он будет прогрессировать в этих аспектах. Возможно, он не вырастет в игрока уровня сборной Бразилии, но такой игрок может сильно помочь команде.

Что насчет его недостатков?

Его главный недостаток в физике. Сейчас, как я понимаю, спортсмен полностью здоров. У него отличная выносливость, он быстрый и резкий. Но вы должны понимать, что 3 травмы колена не проходят просто так. Что касается непосредственно игровых проблем, это принятие решений в завершающей фазе атаки. Но это, в целом, нормально для молодого футболиста в 21 год.

Кто в итоге выиграл больше от сделки?

Я считаю, что обе команды получили важные активы. Иван — вратарь, который также столкнулся с травмой, но когда-то он считался талантом и очень большим. Посмотрим, что случится дальше. Иван может стать важным игроком «Коринтианса», но с другой стороны, клубу очень был нужен нападающий. Особенно после разрыва контракта с Жо, который был важным игроком, но все-таки уже в возрасте.

Технически, Юри Альберто является, конечно, более уникальным футболистом. Но те игроки, которые приходят в «Зенит» также очень перспективны. Вопрос в том, как в клубе будут их использовать. Могу сказать, что болельщики «Коринтианса» сожалеют об уходе Мантуана, также, как болельщики «Зенита» жалеют об уходе Юри Альберто», — рассказал Мартинс.

В текущем году 21-летний Мантуан провёл за «Коринтианс» 23 матча, забив три гола и отдав одну результативную передачу.