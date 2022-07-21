Якуба считает, что «Крылья Советов» и «Зенит» — играющие команды

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба считает «Зенит» и самарский клуб играющими командами.

«Конечно, после победы над «Оренбургом» преобладает позитив. Думаю, будет интересно встретиться с «Зенитом». Мы и они — играющие команды», — сказал Якуба на официальном YouTube-канале клуба.

В рамках первого тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» одолели «Оренбург» со счетом 4:2 и возглавили турнирную таблицу чемпионата. Следующую встречу самарцы проведут завтра, 21 июля, против действующего чемпиона страны «Зенита», начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.