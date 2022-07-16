Родригао поделился эмоциями от дебютного матча в составе «Зенита»

Защитник «Зенита» Родригао, перешедший нынешним летом из «Сочи», поделился эмоциями от дебютного матча в составе петербургской команды.

Напомним, вчера, 15 июля, подопечные Сергея Семака сыграли вничью с «Химками» (1:1) в матче 1-го тура РПЛ сезона 2022/2023.

Бразилец выразил разочарование итоговым результатом, однако отметил, что был счастлив выйти на поле в футболке своего нового клуба.

«Дебют получился не самым радостным из-за итогового результата. Но одновременно с этим я счастлив, что вышел на поле в зенитовской футболке, что постепенно адаптируюсь и привыкаю к новому клубу. Я приложу все силы, чтобы как можно лучше узнать манеру игры одноклубников — и начать приносить команде пользу», — приводит слова Родригао официальный сайт «Зенита».

В общей сложности в составе «Сочи» 26-летний защитник провёл 31 матч, забив три гола и отдав одну результативную передачу. С «Зенитом» футболист подписал трёхлетнее соглашение.