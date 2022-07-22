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Семак объяснил выбор между Кузяевым и Суторминым

22 Июля 2022 • 22:47 Комментировать
Зенит
3:0
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (3:0) дал оценку игре команды и Далера Кузяева в частности.

- Неплохая игра в нашем исполнении касательно атаки и обороны. Мы начали довольно активно, вели в счете, на протяжении всего матча сохраняли давление, концентрацию, создавали моменты, за исключением одного острого момента у наших ворот. В остальном сыграли сегодня хороший матч, поздравляю ребят и болельщиков с первой победой в этом сезоне.

- Вы уже сказали, что у Кузяева серьезная травма. Не могли бы вы объяснить? И что по Чистякову, что у него, надолго ли он выбыл?

- У Чистякова горло, надеюсь, что на этой неделе через два-три дня он присоединится к работе с командой. Что касается Далера, здесь ситуация посерьезней, завтра будет обследование, поэтому пока такое предположение медицинского штаба, что повреждение  боковой связки коленного сустава. Насколько оно серьезно, посмотрим.

- Почему вы сегодня решили поставить на правый фланг Кузяева, а не Сутормина или Адамова?

- Для Арсена на сегодняшний день самая комфортная позиция в тройке защитников. Что касается выбора между Суторминым и Кузяевым, Кузяев в этой позиции смотрится более надежно в каких-то моментах. Тем более, «Крылья» - достаточно молодая и быстрая команда. В этом отношении Кузяев немного побыстрее и в переключениях он нам помог бы больше по сегодняшнему матчу. Плюс, естественно, Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев, у которых мы видим потенциал, которые хорошо работают, мы и им даем возможность играть.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Далер Кузяев
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окончен Зенит 3:0 Крылья Советов 1.38 5.20 7.60
23.07  15:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.90 3.50 4.40
23.07  17:30 Оренбург ... Урал 2.55 3.15 3.00
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