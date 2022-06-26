В «Крыльях Советов» прокомментировали интерес «Динамо» к Коваленко

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию об интересе «Динамо» к полузащитнику самарской команды Александру Коваленко.

«В клуб по поводу Коваленко никто не обращался», — приводит слова Корниленко Metaratings.

В минувшем сезоне 18-летний Коваленко провёл за «Крылья Советов» 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Полузащитник является игроком юношеской сборной России.

Контракт Коваленко с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.