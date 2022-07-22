«Зенит» заработал два пенальти уже к 12-й минуте матча против «Крыльев Советов»

В матче второго тура РПЛ «Зенит» к 12-й минуте заработал два одиннадцатиметровых удара в игре против «Крыльев Советов».

Уже на 5-й минуте встречи мяч в штрафной площади самарцев попал в руку Александру Коваленко после прострела от Клаудиньо. Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой не смог переиграть голкипера Ивана Ломаева с точки, но оказался первым на добивании.

На 12-й минуте полузащитник «Крыльев» Денис Якуба сфолил в своей штрафной площади на Малкоме Филипе, а Далер Кузяев не промахнулся и реализовал пенальти.

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