Бубнов предсказал точный счёт матча «Зенит» - «Крылья Советов»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка второго тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов».

«Зенит» будет предельно мотивирован, ведь он сыграл вничью в первом туре. Думаю, против «Крыльев» ничего подобного уже не случится. 3:1», - передает слова аналитика Sportbox.

Матч «Зенита» против «Крыльев Советов» состоится в пятницу, 22 июля, начало запланировано в 20:00 по московскому времени.

В первом туре питерцы сыграли вничью с «Химками» (1:1), а «Крылья» победили «Оренбург» (4:2).