Широков: «Зенит» рассматривал Нобоа в качестве замены Венделу»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о будущем игрока «Сочи» Кристиана Нобоа.

Ранее 37-летний эквадорец признался, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак приглашал его в свою команду.

По нению Широкова, петербургский клуб рассматривал Нобоа в качестве замены Венделу на случай возможного ухода бразильца.

«Я так понимаю, Кристиану звонили из «Зенита» с тем прицелом, что Вендел мог уйти и нужен футболист, который бы мог вести игру», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

В мигнувшем сезоне Нобоа провёл за «Сочи» 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.