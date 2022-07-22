Мостовой — о Виллаше-Боаше: «Не воспринимаю тренеров, которые сами не могут попасть по мячу»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением об экс-наставнике «Зенита» Андре Виллаше-Боаше, который сам не играл в футбол на профессиональном уровне.

Мостовой признался, что не воспринимает тренеров, которые «сами не могут попасть по мячу, но чему-то учат».

«Андре — ещё один протеже Мендеша. Потаскал его по клубам несколько лет, его отовсюду выгоняли. Где он сейчас? Нигде», — цитирует Мостового Sport24.

Напомним, помимо петербургской команды, португальский специалист руководил «Челси», «Тоттенхэмом», «Марселем» и «Порту», с которым выиграл Кубок УЕФА (Лигу Европы) в 2011 году.