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Сенников: «Зенит» забил в начале матча с «Химками» и успокоился» эксклюзив

16 Июля 2022 • 12:05 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.07 20:00

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Сенников  в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Еленой Григорьевской поделился впечатлениями от потери очков петербургского клуба в матче первого тура чемпионата России с «Химками».

- Удивлены потерей очков «Зенитом»? Многие восприняли это как сенсацию.

- Конечно, удивлён. «Зенит» в Суперкубке со «Спартаком» выглядел основательным в подготовке. И по подбору игроков команда очень сильная. Во время матча «Зениту» не удалось дожать «Химки», а концовки встреч бывают непредсказуемыми. Подмосковный клуб дотерпел до конца и сравнял счёт.

- Химчане после матча заявляли, что они потеряли два очка. Согласны с таким мнением?

- Сложно так говорить. Думаю, «Химки» рады, что смогли отобрать очки у «Зенита», сыграв вничью.

- Игроки «Зенита» в свою очередь говорили, что им мешал плохо политый газон «Арены Химки»: мяч передвигался медленно. Это могло сказать на игре питерцев?

- «Зенит» хорошо играет в пас, быстро переходит из обороны в атаку, и медленное поле для него, конечно, минус. Обороняться всегда легче в таких условиях. Понятно, что в чемпионате «Зенит» не всегда будет играть на хороших газонах. И с таким подбором игроков команда приспособится.

- То есть, качество поля не может служить оправданием потери очков?

- Нет, конечно. В «Зените» каждый футболист сильнее индивидуально. Думаю, «Зенит» расслабился и поэтому не сумел дожать «Химки» и забить ещё один мяч. Я был уверен, что питерцы доведут дело до победы, но не получилось.

- У «Зенита» за всю игру всего два удара в створ ворот. Как это можно объяснить?

- В начале забили и успокоились. Если бы не забили, то было бы больше ударов по воротам. Когда ты ведешь в счёте – успокаиваешься.

- Может, аукнулась эйфория после победы в Суперкубке?

- Думаю, есть такое. Они отмечали это событие. После радости победы на «Спартаком» сложно переключиться на «Химки». Понятно, что в первом туре всегда хочется выиграть, но обстоятельства так сложились. «Химки» хорошо были настроены, а гости не все силы приложили для победы. Плюс хозяева хорошо подготовились к этой встрече, у них было оптимальное физическое состояние к этому матчу. Юран хорошо подготовил своих ребят. А у «Зенита» был сложный график: предсезонный турнир, матч с «Црвеной Звездой», Суперкубок. Свежесть пропала, как оказалось.

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- Юран угадал с заменами, ведь именно вышедшие Долгов с Мирзовым сделали ответный гол.

- Мирзов хорошо умеет обыгрывать, подключаться. Такие футболисты всегда опасны. В концовке «Зенит» подустал.

- Эта потеря очков говорит о чём-то? Может «Зенит» будет не так хорош в чемпионате, как все ожидают?

- Это не о чем не говорит. Посмотрим, как другие клубы начнут чемпионат. Одна игра ничего не значит. Можно удачно сыграть первый матч, а потом провалить пять-шесть игр. Надо просто правильно распределить физическую форму. Когда физика заканчивается, на первый план выходит мастерство. У «Зенита» это есть. Даже если команда не будет физически хорошо готова, он за счёт опыта и мастерства может переиграть любую команду. А другим это может быть не под силу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Дмитрий Сенников
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