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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко — о матче «Зенит» - «Крылья Советов»: «Шансы есть у всех — это футбол»

22 Июля 2022 • 17:41 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.38 5.20 7.60
Через 0 ч. 41 мин.

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мыслями от предстоящей встрече между «сине-бело-голубыми» и «Крыльями Советов».

«Шансы есть у всех — это футбол. Перед «Химками» тоже говорили, что «Зенит» легко выиграет, но если питерцы правильно подойдут к матчу, то «Крыльям» будет тяжело», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Специалист считает, что все надеются на потерю очков «Зенита», но после ничьей с «Химками» (1:1) в первом туре, команда должна сделать соответствующие выводы.  

В рамках второго тура чемпионата России «Зенит» дома встретится с «Крыльями Советов», игра пройдет сегодня, 22 июля, в 20:00 по мск. За текстовой трансляцией можно следить на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Дмитрий Радченко
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