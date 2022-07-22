Радченко — о матче «Зенит» - «Крылья Советов»: «Шансы есть у всех — это футбол»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мыслями от предстоящей встрече между «сине-бело-голубыми» и «Крыльями Советов».

«Шансы есть у всех — это футбол. Перед «Химками» тоже говорили, что «Зенит» легко выиграет, но если питерцы правильно подойдут к матчу, то «Крыльям» будет тяжело», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Специалист считает, что все надеются на потерю очков «Зенита», но после ничьей с «Химками» (1:1) в первом туре, команда должна сделать соответствующие выводы.

В рамках второго тура чемпионата России «Зенит» дома встретится с «Крыльями Советов», игра пройдет сегодня, 22 июля, в 20:00 по мск. За текстовой трансляцией можно следить на портале LiveResult.ru.