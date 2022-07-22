Нападающий «Зенита» Мостовой оформил дубль в ворота «Крыльев Советов»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой забил ещё один мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче второго тура Российской премьер-лиги.

Мостовой открыл счет на 5-й минуте матча, он не смог переиграть с пенальти голкипера «Крыльев» Ивана Ломаева, но оказался первым на добивании.

На 12-й минуте «сине-бело-голубые» удвоили преимущество, на этот раз пенальти реализовал Далер Кузяев.

К 30-й минуте встречи Мостовой сделал счет разгромным (3:0), который после отличной передачи от Клаудиньо, с острого угла отправил мяч в ближний угол ворот Ломаева.

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