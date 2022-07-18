Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Не понимаю, почему Дзюба не нужен ни одной команде в России»

18 Июля 2022 • 17:19 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.35 5.20 7.90
22.07 20:00

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.

Мостовой удивился тем фактом, что в ни один клуб РПЛ не планирует приглашать к себе звёздного российского форварда.

«Я вчера посмотрел первый тур РПЛ и не понимаю, как Артём не нужен ни одной команде. Не знаю, в чём причина. Вряд ли он запрашивает там что-то невероятное. Думаю, вряд ли он находится в Азербайджане», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Также специалист отметил, что футболисты в возрасте Дзюбы думают в первую очередь о том, как комфортно завершить игровую карьеру. Поэтому, по мнению Мостового, 33-летний нападающий сможет спокойно поиграть в Азербайджане не протяжении пары лет.

В минувшем сезоне Дзюба провёл в составе «Зенита» 39 матчей, забив 13 мячей и отдав 10 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Артём Дзюба Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
17:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Новосельцева высказался о будущем футболиста
17:25 · Россия. Премьер-лига
​Два бразильских новичка «Зенита» успешно прошли обследование
17:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Не понимаю, почему Дзюба не нужен ни одной команде в России»
17:05 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев высказался о возможном переходе Дзюбы в клуб из Азербайджана
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Колосков: «Жалко, что в России Дзюба никому не понадобился»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Бека-Бека: «Аталанта»? Я об этом ничего не знаю
16:34 · Россия. Премьер-лига
Бека-Бека: «Локомотив» может стать чемпионом в этом сезоне
16:33 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА отреагировали на слухи о Марио Фернандесе
16:26 · Россия. Премьер-лига
Бушманов рассказал, как Карпин пнул его ногой в глаз
16:23 · Россия. Премьер-лига
Кормильцев рассказал о позициях, которые нужно усилить «Торпедо»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Кормильцев заявил, за какое место будет бороться «Торпедо» в РПЛ
16:07 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» готовы предложить контракт Дзюбе, но при одном условии
16:06 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Торпедо» Кормильцев: «Сочи» выложился не на все сто процентов в первом туре РПЛ
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Терентьев: «Некоторые легионеры даже не прощались»
15:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о результатах первого тура РПЛ
Все новости
Рекомендуем