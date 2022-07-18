Мостовой: «Не понимаю, почему Дзюба не нужен ни одной команде в России»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.

Мостовой удивился тем фактом, что в ни один клуб РПЛ не планирует приглашать к себе звёздного российского форварда.

«Я вчера посмотрел первый тур РПЛ и не понимаю, как Артём не нужен ни одной команде. Не знаю, в чём причина. Вряд ли он запрашивает там что-то невероятное. Думаю, вряд ли он находится в Азербайджане», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Также специалист отметил, что футболисты в возрасте Дзюбы думают в первую очередь о том, как комфортно завершить игровую карьеру. Поэтому, по мнению Мостового, 33-летний нападающий сможет спокойно поиграть в Азербайджане не протяжении пары лет.

В минувшем сезоне Дзюба провёл в составе «Зенита» 39 матчей, забив 13 мячей и отдав 10 результативных передач.