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Гаджи Гаджиев отреагировал на задержание Махача Гаджиева

19 Июля 2022 • 14:20 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.35 5.20 8.00
22.07 20:00

Бывший главный тренер «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о задержании экс-футболиста Махача Гаджиева.

Ранее сообщалось, что 34-летний Махач Гаджиев был задержан правоохранительными органами по обвинению в мошенничестве.

Специалист признался, что давно ничего не слышал о бывшем полузащитнике. 

«Последний раз видел его во время работы в «Анжи». Таким поступком он не очень хорошо о себе напомнил.

В процессе работы он мне казался обычным человеком. Но мы знаем, что люди со со временем меняются. Всё, что я думал о нём раньше, сейчас выглядит наивно», — приводит слова Гаджи Гаджиева Sport24.

Последним клубом Махача Гаджиева стал «Анжи», который он покинул в 2014 году. Также экс-футболист выступал за «Рубин», «Амкар», «Крылья Советов», «Сатурн» и «Таврию».

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Махач Гаджиев
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