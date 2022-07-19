Гаджи Гаджиев отреагировал на задержание Махача Гаджиева

Бывший главный тренер «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о задержании экс-футболиста Махача Гаджиева.
Ранее сообщалось, что 34-летний Махач Гаджиев был задержан правоохранительными органами по обвинению в мошенничестве.
Специалист признался, что давно ничего не слышал о бывшем полузащитнике.
«Последний раз видел его во время работы в «Анжи». Таким поступком он не очень хорошо о себе напомнил.
В процессе работы он мне казался обычным человеком. Но мы знаем, что люди со со временем меняются. Всё, что я думал о нём раньше, сейчас выглядит наивно», — приводит слова Гаджи Гаджиева Sport24.
Последним клубом Махача Гаджиева стал «Анжи», который он покинул в 2014 году. Также экс-футболист выступал за «Рубин», «Амкар», «Крылья Советов», «Сатурн» и «Таврию».