Осинькин: «Да, мы действительно сыграли не хорошо, мы провалили этот матч»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча с «Зенитом» (0:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень тяжелый матч для вашей команды, очень плохо он начал складываться с самого начала. Почему так тяжело самарцы сегодня входили в эту игру?

- Логики в таких пенальти искать очень сложно. Это такие моменты, которые в любой момент могут закончиться таким образом, потому что касание руки с отскока и рикошета предсказать было очень сложно. Второй пенальти, Денис Якуба уже попросил замену, мы никак не могли ее подготовить какое-то время. Именно в этот момент, видимо, уже понимая, что есть проблемы со здоровьем, не был достаточно сконцентрирован. С «Зенитом» играть, когда на 10-й минуте проигрываешь 0:2, очень сложно. Да, мы действительно сыграли не хорошо, мы провалили этот матч. Но то, как мы его начали, даже игры и не было, можно сказать. Вот два пенальти в начале встречи, и все наши планы, все, что мы хотели сыграть с «Зенитом», реализовать уже было очень сложно, они почувствовали уверенность. Действительно дальше они довели матч до конца, уже контролируя игру полностью.