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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев назвал фаворитов текущего розыгрыша РПЛ

22 Июля 2022 • 09:18 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.38 5.20 7.60
Через 9 ч. 32 мин.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал фаворитов нового сезона РПЛ.

Специалист призвал не короновать «Зенит» раньше времени, так как, по мнению Газзаева, на длинной дистанции может произойти всё, что угодно, несмотря на очевидное превосходство петербуржцев в качестве футболистов над другими командами.

«Что качается других претендентов на высокие места, то я бы отметил «Локомотив», который ставит высокие цели и задачи, и ЦСКА, учитывая традиции и амбиции клуба», — цитирует Газзаева «РБ Спорт».

Также тренер усомнился в перспективах «Динамо» и «Спартака». Поскольку «бело-голубые» испытывают определённые проблемы с составом и нуждаются в усилении, а «красно-белых» в прошлом месяце возглавил неопытный 33-летний специалист Гильермо Абаскаль. 

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Евро-Футбол.Ру,
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