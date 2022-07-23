Широков: «Зенит» не мог позволить себе играть вальяжно»

В первом матче второго тура российского чемпионата «Зенит» уверенно переиграл самарские «Крылья Советов», забив им три безответных мяча уже в первые полчаса игры. По мнению бывшего футболиста клуба, «Зенит» включил такие скорости не случайно - были сделаны должные выводы из неудачи в матче с «Химками», где чемпион добыл лишь одно очко.

- Играть вальяжно 15-20 минут, как они позволили себе это в игре с «Химками», они тоже не собирались. Не скажу, что на максимальных, но на достаточно хороших скоростях провели первый тайм, сделали необходимый задел, а потом играли спокойно, - цитирует Широкова «Спорт-экспресс».

В следующем туре питерский клуб, выступающий в качестве действующего чемпиона российской Премьер-лиги, примет дома московский «Локомотив». Это случится 30 июля.