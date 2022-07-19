Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Иван Куарежма: «Зенит» знают во всём мире»

19 Июля 2022 • 18:29 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.35 5.20 8.00
22.07 20:00

Во вторник «Зенит» объявил о переходе в свои ряды голкипера Ивана Куарежмы. Бразильский вратарь был арендован у «Коринтианса» с правом дальнейшего выкупа. После перехода в стан чемпиона России последних лет Иван дал интервью для клубной пресс-службы.

«Я очень счастлив стать частью «Зенита» - европейского клуба, известного во всём мире», - слова Ивана приводятся на страницах клубного сайта «сине-бело-голубых».

По словам Ивана, переход в «Зенит» является важным шагом и большим вызовом в его карьере. Вратарь отметил, что каждый футболист мечтает выступать в Европе. Также Иван заявил, что он намерен достойно выступать за «сине-бело-голубых».

Ближайший матч «Зенит» проведёт 22 июля – против «Крыльев Советов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Куарежма да Силва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
19:02 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала» высказался о ситуации в переговорах с Оздоевым
18:53 · Россия. Премьер-лига
​В руководстве ЦСКА довольны стартом команды в сезоне
18:49 · Россия. Премьер-лига
​Бабаев анонсировал хорошие новости для ЦСКА на трансферном рынке
18:42 · Россия. Премьер-лига
​Бразильский новичок «Зенита» Иван высказался о своём русском имени
18:37 · Россия. Премьер-лига
​В «Фейеноорде» прокомментировали переговоры по Шиманьски эксклюзив
18:29 · Россия. Премьер-лига
​Иван Куарежма: «Зенит» знают во всём мире»
18:17 · Россия. Премьер-лига
«Флуминенсе» отказался продавать «Локомотиву» молодого бразильца
17:49 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, почему до сих пор не стал тренером 1
16:48 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» ответили на вопрос о состоянии новичка Мантуана
16:39 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» попросил ЭСК оценить пять судейских решений на игре с «Ахматом» 2
16:21 · Россия. Премьер-лига
​Павлюченко будет играть в новом сезоне Медиалиги
16:15 · Россия. Премьер-лига
​Фукс вернулся в ЦСКА
16:08 · Россия. Премьер-лига
Кински назвал причину неудачной игры Крала
15:55 · Россия. Премьер-лига
​Бразильские новички Иван и Мантуан выбрали номера в «Зените»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Созин – о контракте Вендела на 25 миллионов евро в год: «Не думаю, что эти деньги нужно было вкладывать в другое дело» 2 эксклюзив
Все новости
Рекомендуем