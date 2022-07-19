​Иван Куарежма: «Зенит» знают во всём мире»

Во вторник «Зенит» объявил о переходе в свои ряды голкипера Ивана Куарежмы. Бразильский вратарь был арендован у «Коринтианса» с правом дальнейшего выкупа. После перехода в стан чемпиона России последних лет Иван дал интервью для клубной пресс-службы.

«Я очень счастлив стать частью «Зенита» - европейского клуба, известного во всём мире», - слова Ивана приводятся на страницах клубного сайта «сине-бело-голубых».

По словам Ивана, переход в «Зенит» является важным шагом и большим вызовом в его карьере. Вратарь отметил, что каждый футболист мечтает выступать в Европе. Также Иван заявил, что он намерен достойно выступать за «сине-бело-голубых».

Ближайший матч «Зенит» проведёт 22 июля – против «Крыльев Советов».