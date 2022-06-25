«Крылья Советов» подписали контракт с Глушенковым

«Крылья Советов» подписали полноценный контракт с полузащитником «Спартака» Максимом Глушенковым, сообщает пресс-служба московского клуба.

Минувший сезон Глушенков провёл в составе самарского клуба на правах аренды.

«Желаем удачи, Макс!», — говорится в заявлении пресс-службы «красно-белых».

В минувшем сезоне 22-летний футболист провёл в составе «Крыльев Советов» 29 матчей, забив в них семь голов и отдав две результативные передачи. По итогам прошедшего сезона самарцы заняли седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» же завершил чемпионат на 10-й строчке, а также сумел выиграть Кубок России.