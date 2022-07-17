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В Бельгии прокомментировали слухи об интересе к Оздоеву

17 Июля 2022 • 14:04 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.07 20:00

Пресс-служба «Юниона» прокомментировала новость об интересе бельгийского клуба к экс-полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву.

«В клубе ничего не знают о Магомеде Оздоеве. Мы точно не интересуемся этим игроком», — приводит слова пресс-службы «Юниона»«Чемпионат».

Также в пресс-службе сообщили, что бельгийский клуб не планирует в будущем рассматривать кандидатуру Оздоева.

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику также проявляют «Урал» и «Торпедо».

В минувшем сезоне 29-летний Оздоев провёл за «Зенит» 16 матчей, отметившись двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Летом нынешнего года футболист покинул петербургский клуб на правах свободного агента.   

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