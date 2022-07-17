В Бельгии прокомментировали слухи об интересе к Оздоеву

Пресс-служба «Юниона» прокомментировала новость об интересе бельгийского клуба к экс-полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву.

«В клубе ничего не знают о Магомеде Оздоеве. Мы точно не интересуемся этим игроком», — приводит слова пресс-службы «Юниона»«Чемпионат».

Также в пресс-службе сообщили, что бельгийский клуб не планирует в будущем рассматривать кандидатуру Оздоева.

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику также проявляют «Урал» и «Торпедо».

В минувшем сезоне 29-летний Оздоев провёл за «Зенит» 16 матчей, отметившись двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Летом нынешнего года футболист покинул петербургский клуб на правах свободного агента.