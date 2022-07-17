Точилин высказался о трансферах между «Зенитом» и «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин ответил на вопрос, должен ли сочинский клуб отпускать своих игроков в «Зенит».

«Это тенденция мирового футбола, когда топовые клубы подписывают лучших игроков других клубов. Те средства, которые были выручены за Родриго и Кассьерру, для нас существенны», — передает слова Точилина Sport 24.

Тренер заявил, что многие называют «Сочи» богатым клубом, но это совсем не так. У команды скромный бюджет, поэтому приходится расставаться с важными игроками. На вырученные средства «Сочи» может подписать качественных футболистов.

Ранее Родриго и Матео Кассьерра перешли из «Сочи» в «Зенит».