​Аршавин нашёл плюс в потере «Зенитом» очков на старте РПЛ

«Зенит» не лучшим образом стартовал в новом чемпионате, сыграв вничью с «Химками» в пятницу вечером - 1:1. Комментарий по поводу этого результата дал экс-игрок питерцев Андрей Аршавин. В настоящий момент он занимает должность заместителя гендиректора клуба по спортивному развитию.

«Обидно, но с другой стороны всем остальным хорошо. Все рады, что интрига сохраняется и «Зенит» не с первого тура на первом месте», - высказался Аршавин для «Матч ТВ».

Во втором туре российского чемпионата «Зенит» будет играть против «Крыльев Советов». Игра пройдёт в пятницу, 22 июля.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.