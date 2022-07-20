Экс-игрок «Зенита» Угаров: Семак наверняка знает, как поставить на место бразильцев

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров поделился мнением, сможет ли наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак справиться с бразильскими игроками.

«Они приехали сюда зарабатывать деньги и хорошо играть, а не просто так. У Семака наверняка есть какие-то рычаги, чтобы поставить их на место», — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем».

Эксперт считает, что если Семак согласился на такое количество бразильцев в составе, то значит он знает, как работать с ними, ведь тренер не будет делать плохо самому себе.

Отметим, что после прихода в «Зенит» голкипера Ивана и полузащитника Густаво Мантуана количество бразильцев в петербургском клубе возросло до семи человек.